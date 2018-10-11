Поки не приїде міський голова, – тернополяни перекрили дорогу

Вже 1,5 години тернополяни чекають на міського голову. Близько 19 години близько сотні тернополян перекрили дорогу на двох пішохідних переходах по вулиці вул 15 Квітня. Так небайдужі мешканцуі міста протестують проти будівництва торф’яної котельні на вул. Київській.

Нагадаємо, що останнім часом у Тернополі новина про переведення частини котелень на альтернативні види палива досягла значного резонансу. Тернополяни проти таких нововведень – під стінами міськради активісти навіть палили діжки, аби продемонструвати небезпеку торф’яних котелень.