ФСБ оголосила «українськими шпигунами» 23-річного продавця кави та родину із села на Тернопільщині

Журналісти знайшли «українських агентів», про яких напередодні заявила російська спецслужба



Російська спецслужба напередодні заявила, що зловила двох українських «шпигунів» та одного «терориста». ФСБ навіть назвала імена «агентів». Протягом доби журналісти з’ясували, що це – 23-річний торговець кави з Києва та родина із села Перепільники Тернопільської області, пише «Медуза».



За даними російських спецслужб, один українець нібито планував підірвати в Росії дві бомби.



Натомість інших двох звинувачували у шпигунстві за стратегічними об’єктами.



Видання зв’язалося з рідними затриманих і виявило, що агентами СБУ та української військової розвідки в Росії оголошено 23-річного торговця кавою та цілу родину із села Перепельники – син, батько та мати, яка працює вчителькою у школі.



Цилик, відучившись на спеціаліста з банківської справи, почав працювати не за фахом, а в кав’ярнях та барах (наприклад, у «Фан-барі «Банка» у Києві).

Як розповіла мати Олександра Цилика, якого звинувачують у тероризмі, у жовтні хлопець вирушив до Росії. Вона розповіла, що його поїздка пов’язана з чаєм та кавою – він на цьому заробляв, їздив на фестивалі, читав, добре знається на зернах.



На оперативній зйомці ФСБ хлопець розповідає, що справжньою метою його поїздки була не закупівля кави, а «організація теракту». За завданням ГУР Міноборони він нібито мав підірвати на території Росії дві саморобні бомби.



Після зникнення Цилика оголосили в розшук в Україні. Але перші відомості про нього надійшли лише за місяць, у листопаді.

Мати чоловіка заявила, що при перетині російського кордону у жовтні 2021 року він припинив виходити на зв’язок, але він не наважується назвати точну дату.

«Я не знаю, чи можу я вам [це] говорити», — сказала вона, не уточнивши, хто саме радив їй не розкривати ці відомості журналістам.

За словами матері, після зникнення її сина було оголошено в розшук в Україні, але перші відомості про нього надійшли лише через місяць, у листопаді.

«Я телефонувала в посольство — і вони запитували [в Росію]. Їм сказали, що його затримано. Якось дивно взагалі вони [у ФСБ]: за правилами, мали і консулу повідомити — а нічого цього не було», — сказала вона.

Мілана Цилик заявила, що жодних зв’язків із ГУР МО її син не підтримував.

«Армія — це взагалі не наше. Має двох маленьких діток. Я, на жаль, не знаю, але я точно знаю, що це все придумано. Я теж бачила відео [показів] – і я бачу, що він читає [за папірцем]; бачу, що на нього чинили тиск. Фізичний. У мене одне припущення: знущалися з нього, мучили, вибивали з нього, щоб він узяв на себе якусь гидоту», — сказала вона.

Як повідомляє Медуза, двоє інших затриманих — Зіновій та Ігор Ковалі — батько та син — приїхали до Росії.

«Сфотографувати <…> на відеокамеру автомобільні мости, залізничні мости, теплоелектростанцію».

Видання пише, що «вербування» сім’ї Коваль сталося напрочуд швидко, випливає з опублікованих ФСБ показань. СБУ вийшла на 22-річного Ігоря Коваля: зі своїм майбутнім куратором, полковником Василем Коваликом він зустрівся 6 жовтня 2021 року в Тернополі, в одному з міських кафе. Щоб погодитись на співпрацю, Ігореві вистачило однієї розмови; тоді ж він вибрав собі оперативний псевдонім («Торік») та «написав розписку, що співпрацюватиме із СБУ».

Вдома у Ігоря Коваля, за його словами, сталася дивна розмова з батьком: Зіновій ні в чому не бувало запитав у сина, як пройшла розмова з вербувальником, а потім зізнався Ігорю, що й сам співпрацює з СБУ (під псевдонімом «Бик»).

Тоді ж до розмови підключилася і мати Ігоря Ірина — і теж зізналася синові у співпраці зі спецслужбами — під характерним оперативним прізвиськмо «Школа». Судячи з облікового запису Ірини Коваль в Однокласниках, уродженка тернопільського села Перепельники здобула педагогічну освіту та щонайменше до 2017 року викладала у школі — молодшим та середнім класам.

Через тиждень після вербування — у середині жовтня — Ігор Коваль із батьком поїхали до Росії та були затримані.

2 грудня російські силовики заявили про затримання трьох громадян України, звинувативши їх у «шпигунстві».

СБУ назвала ці новини фейком, який ФСБ організувала, намагаючись «помститися» за успіхи українських силовиків.