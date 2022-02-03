Відкривати лікарняні можна буде за допомогою телефону або інтернету: ініціатива МОЗ

СПО профспілок оприлюднило для обговорення проєкт Наказу МОЗ «Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках».

Ним пропонується внести зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. А саме дозволити у разі наявності у пацієнта симптомів COVID-19, ГРВІ чи грипу формування медвисновків лікарем, який надає первинну медичну допомогу, на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв’язку або інтернет-телефонії, засобом телемедичного зв’язку з обов’язковим відповідним записом у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я.

Як зазначено у пояснювальній записці, це дасть змогу зменшити кількість контактів з хворими пацієнтами, розповсюдження хвороб та зменшить навантаження на лікарів.

У разі затвердження цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.