17:31 | 3.02.2022
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Тернопільщина 

Відкривати лікарняні можна буде за допомогою телефону або інтернету: ініціатива МОЗ

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МОЗ пропонує у разі наявності у пацієнта симптомів COVID-19, ГРВІ чи грипу дозволити формування медвисновків лікарем, який надає первинну медичну допомогу, на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв’язку або інтернет-телефонії

СПО профспілок оприлюднило для обговорення проєкт Наказу МОЗ «Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках».

Ним пропонується внести зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. А саме дозволити у разі наявності у пацієнта симптомів COVID-19, ГРВІ чи грипу формування медвисновків лікарем, який надає первинну медичну допомогу, на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв’язку або інтернет-телефонії, засобом телемедичного зв’язку з обов’язковим відповідним записом у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я.

Як зазначено у пояснювальній записці, це дасть змогу зменшити кількість контактів з хворими пацієнтами, розповсюдження хвороб та зменшить навантаження на лікарів.

У разі затвердження цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.


Джерело: “Дебет-Кредит”

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