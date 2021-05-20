Рік після вбивства студента з ДР Конго в Тернополі: справа в суді стоїть на місці

9 травня минув рік, відколи в орендованій квартирі у Тернополі знайшли вбитим Ерітьє Люсамба Каємбе з ДР Конго. 24-річний юнак був студентом Західноукраїнського Національного університету. Він приїхав на навчання до Тернополя з Кіншаси. Ерітьє був смертельно поранений ножем у груди. Під вартою в СІЗО вже рік перебуває обвинувачена в умисному вбивстві 18-річна Соломія Т.

Карантин, переїзд у інше місто потерпілої, скарги на здоров’я обвинуваченої, – розгляд справи про вбивство іноземного студента у Тернополі все більше ускладнюється і має всі шанси затягнутися надовго. Справа вже майже пів року в суді на етапі підготовчих засідань і зрушень досі немає.

Підсудна одягнута у чорне, на голові – капюшон, маска на обличчі, на руках – одноразові рукавиці. Соломію традиційно етапують з Чортківського СІЗО до Тернопільського міськрайонного суду. Тут ще в грудні минулого року розпочали розгляд справи. Але підготовчі засідання практично ні разу не вдалося провести повноцінно. Загалом у цій справі було призначено вже 10 засідань, але більшість із них з різних причин переносили і суд розглядав лише нагальні клопотання, які стосувалися продовження строку тримання підсудної під вартою. До інших питань ще не переходили. Ще в лютому захисники обвинуваченої подали до суду 11 скарг і суд досі їх не розглянув. Тож коли суд приступить до розгляду справи по суті можна тільки уявити.

День народження в ізоляторі

Чергове підготовче засідання у цій справі відбулося 14 травня. Не з’явився один із адвокатів обвинуваченої Василь Бойко (всього їх двоє). Він подав до суду заяву з проханням відкласти засідання за невідкладними сімейними обставинами. Прокурор не заперечував і погодився, що інакше буде порушено право обвинуваченої на захист.

Відтак на останньому засіданні вкотре розглянули тільки клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суд призначив дати наступних засідань, але через відпустки судді будуть вони нескоро.

– У неї 20 травня день народження, якщо можна тільки не на цю дату, – попросила суддів мама обвинуваченої, яка є її законною представницею в суді. Цими днями Соломії виповниться 19 років. Це вже другий день народження, який вона зустріне в слідчому ізоляторі.

Оскільки на момент скоєння злочину, дівчина була неповнолітньою, засідання у цій справі можуть зробити закритими. З відповідними клопотаннями вже звернулися до суду захисники обвинуваченої. Їх підтримав прокурор та представник потерпілої. Але поки триває підготовче засідання, процес залишається відкритим.

Справу розглядає колегія суддів – головуючий Юрій Дзюбановський, судді-учасники колегії Любомир Базан і Олег Холява. У червні та липні судді збираються у відпустки. 5 липня тільки розглянуть клопотання про продовження запобіжного заходу. Наступне повноцінне засідання відбудеться аж 2 серпня, коли збереться трійка суддів.

Власне, колегіальний розгляд справи сам по собі є тривалим, оскільки потрібно синхронізовувати графіки суддів, адвокатів, прокурора, пояснюють у пресслужбі Тернопільського міськрайонного суду.

– Треба розуміти навантаження суддів. А кожну дату судового засідання потрібно погоджувати зі всіма, щоб усім було зручно, – коментує суддя-спікерка міськрайонного суду Анна Мостецька. – Крім того, що дату треба визначити з членами колегії, треба щоб вона була зручна і для учасників процесу. І тут ще підсудна утримується під вартою і треба забезпечити її участь в засіданні: або відеоконференцію або етапування з СІЗО.

Під вартою ще на два місяці

Під час засідання 14 травня прокурор Віталій Пащенко в черговий раз звернувся з клопотанням продовжити тримання підсудної під вартою на 60 діб. За його словами, ризики, які стали підставою для обрання цього запобіжного заходу, не зменшилися.

– Обвинуваченій загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Тому є всі підстави вважати, що існує ризик того, що перебуваючи під м’яким запобіжним заходом, вона, розуміючи міру відповідальності, може переховуватися від суду, – зазначив прокурор. – Також може чинити тиск на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні, може вчинити інше кримінальне правопорушення. Адже на розгляді суду перебуває кримінальне провадження за крадіжку, де вона також обвинувачена, що доводить системність протиправної поведінки.

Захисник підсудної Соломії Володимир Поморянський просив суд змінити запобіжний захід на більш м’який.

– Я вважаю, що це клопотання є невмотивоване і необґрунтоване. Аргументи, які наводить прокурор, завищені і нічим не підтверджені, – каже адвокат. – Прокурор говорить про ризики, але він просто виписав статтю з КПК і вважає, що це все є явним. Я вважаю, що моя підзахисна позитивно характеризується за місцем проживання, виконувала і буде виконувати належно всі процесуальні обов’язки, тому немає підстав задовольняти клопотання прокурора.

Підтримала позицію свого захисника обвинувачена Соломія та її мама.

– Я вважаю, що слова прокурора про те, що вона може кудись тікати, ховатися і на когось тиснути є недоречними, тому що вона не може по світі ходити, – сказала жінка. – Я прошу суд хоча б зменшити заставу, щоб я могла її забрати додому і підтримати її життя та здоров’я.

Нагадаємо, суд визначив заставу у розмірі 315 тисяч гривень. Адвокати неодноразово просили зменшити суму, кажучи, що вона непідйомна для родини, де працює лише мама і є хвора бабуся. Однак прокурор і представник потерпілої були проти.

На попередніх засіданнях сестра вбитого студента Ешлі Грейс та її друзі з ДР Конго, які навчаються у Тернополі, розповідали, що якщо Соломію випустять з-під варти, вони не почуватимуться у безпеці.

Колегія суддів заставу не зменшила і продовжила тримання під вартою Соломії до 14 липня.

“Мені все гірше, і гірше”

Підсудна Соломія в суді говорить про погіршення свого здоров’я – у неї загострилася виразка шлунку.

– Я не зі своєї волі приїхала на цей суд. Я писала заяву на відеоконференцію, тому що я себе дуже погано почуваю, – повідомила в залі суду обвинувачена. – Моя гастроентеролог, яка лікує мене з 6-8 років, призначили мені спеціальні ліки, які потрібно капати, але санчастина в слідчому ізоляторі, де я знаходжуся дуже недбало і халатно ставиться до своїх обов’язків і ніяким чином не збирається мене лікувати.

За словами дівчини, мама передала їй в ізолятор медикаменти, але ними її відмовляються лікувати.

– Я з кожним днем почуваюся все гірше, і гірше. Я ледве встала з ліжка. І те, що зараз сюди приїхала, вважаю, є порушенням прав людини, – говорила втомленим голосом Соломія. – Я потребую термінової госпіталізації, оскільки більше не можу проживати в таких умовах, в яких перебуваю зараз. Тому я прошу надати мені можливість покращити своє здоров’я. Є лікарі, які мене лікували з шести років, вони могли б приїхати в ізолятор, обстежити мене і написати довідку або мене госпіталізувати. Бо ті умови, в яких я знаходжуся, є небезпечними для мого життя.

– За вашим станом здоров’я звернетеся в медичну частину і вам нададуть довідку, яку передасте через захисника в суд і ми відповідно розглянемо, – відповів головуючий суддя Юрій Дзюбановський.

– Ми вже зверталися, але…, – сказала Соломія, проте більше суд більше не надав їй слова.

Поки тривало засідання, мама не відводила погляду від доньки, запитувала чи хоче пити, чи не голодна. Соломія попросила води і мама спробувала дати їй пляшку, проте охорона цього не дозволила. Згодом охоронець приніс дівчині води у стакані.

– Дуже тебе прошу, пий таблетки і їж, – говорила жінка доньці у перерві суду.

Про повне медобстеження Соломія просила суд ще на засіданні 3 лютого. Тоді дівчина також говорила про погіршення стану здоров’я і що в суд її привезли примусово, хоча вона просила про відеоконференцію.

– Мені виміряли тиск і температуру і сказали, що цього достатньо для того, щоб я з’явилася в суді, – розповіла вона.

Тоді суддя сказав, що обвинувачена в праві звернутися в медчастину СІЗО щодо проведення медогляду. Якщо їй відмовлять, вона може звернутися до суду з відповідною заявою і він її розгляне.

Крім того, що звучало на засідання, захисники Соломії та її мати більше нічого не коментують. Сама ж обвинувачена зараз поводиться спокійно. Хоча на першому підготовчому засіданні вона досить бурхливо реагувала на присутність преси узалі суду і образливо висловлювалася про журналістів.

“Суд не зсунувся ні на краплю”

Тим часом потерпіла сторона каже про затягування.

– Вже було призначено 10 засідань, а ще нічого навіть не почалося, не розглянута жодна скарга, – каже представник потерпілої Сергій Хлєбніков. – Ми вважаємо, що в даному випадку сторона захисту зловживає своїми процесуальними правами, використовуючи їх на шкоду іншим учасникам процесу. То нема законного представника, то нема одного із захисників, то обвинуваченій стало погано. Вони шукають всі приводи, щоб відтягнути судові засідання. З 10 засідань, тільки три були відкладені не по причині сторони захисту.

За словами адвоката, у потерпілої Ешлі Грейс дуже пригнічений настрій. Через важкі спогади, пов’язані з Тернополем, сестрі вбитого довелося переїхати до Одеси. Ешлі продовжує вчитися у тернопільському виші, але змінила місце проживання. Навчанню це не перешкоджає, адже через карантин студенти вчаться онлайн.

– Їй тут важко психологічно, тому що в Тернополі не почуває себе у безпеці, – каже Хлєбніков. – Вона не хоче приходити на підготовчі засідання тому, що вважає, що суд враховує права обвинуваченої, але зовсім не враховує права потерпілої. Минув рік після вбивства її брата, а суд не зсунувся ні на краплю. Тому для неї це болісно.

Сестра вбитого була на перших засіданнях і підтримати її приходили інші студенти з ДР Конго, які навчаються у Тернополі.

Згодом потерпіла подала до суду клопотання, щоб підготовче засідання проводили за її відсутності.

– Коли розпочнеться розгляд справи по суті, вона приїжджатиме на засідання, тому що там розглядатимуть докази, слухатимуть свідків, – пояснив представник потерпілої. – А наразі лише вирішують процесуальні питання, які повторюються оде за одним. Приміром, продовження запобіжного заходу за цей рік розглядають вже вшосте. А так все стоїть на одному місці.

Коли і чому відкладали засідання

Справа щодо резонансного вбивства чорношкірого студента надійшла до суду 20 листопада минулого року. Перше підготовче засідання відбулося відбулося 8 грудня. Як повідомили у пресслужбі Тернопільського міськрайонного суду, у справі призначили 10 засідань, більшість із яких з різних причин переносили.

Так, на засідання 9 грудня і 3 лютого не з’явилася мама обвинуваченої, яка є її законною представницею в суді. Як повідомляли адвокати, жінка хворіла. 28 січня не з’явився прокурор, який подав письмове клопотання про відкладення слухання справи, оскільки був зайнятий в іншому резонансному провадженні.

17 лютого засідання знову відклали на прохання захисту. Тоді не з’явилася потерпіла, а прийшов тільки її представник. Але захисники обвинуваченої наполягали на безпосередній участі потерпілої.

24 лютого засідання не відбулося, оскільки не вдалося встановити відеоконференцзв’язок із СІЗО, бо в ізоляторі не працював інтернет. У карантин підсудних не етапували з СІЗО за клопотанням самої установи, тому що серед арештантів було дуже багато хворих на ковід.

10 березня засідання не провели, бо захворів головуючий суддя. Він потрапив до лікарні з ковідом і перебував на лікарняному. Наступне засідання планувалося 29 березня, але головуючий суддя Юрій Дзюбановський продовжував хворіти, а суддя Любомир Базан був у відпустці.

Один із членів колегії, суддя Олег Холява скористався правом одноособово вирішити питання щодо продовження строків тримання під вартою.

На засідання 20 квітня не з’явився прокурор Пащенко, адже перебував у відпустці, замість нього прибула прибула ювенальний прокурор Чудопалова, яка може підтримувати державне обвинувачення, де в справах виступають неповнолітні. Але захист попросив відкласти розгляд справи і дочекатися прокурора Пащенка. Адвокати подали низку скарг, що адресовані саме цьому прокурору.

14 травня не з’явився один із захисників обвинуваченої. Обвинувачена наполягає на присутності двох своїх адвокатів.

– Ви бачите скільки було призначено дат судових засідань, тобто суд вживає всіх заходів щодо дотримання розумних термінів для розгляду цього кримінального провадження, – запевняє суддя-спікерка Анна Мостецька. – Але тут питання в оцінці розумних термінів і завжди йдеться і про процесуальну поведінку учасників самого судового провадження. Практично лише два судових засідання не відбулося з вини суду, бо захворів головуючий суддя. Але ми працюємо в умовах пандемії і ми дуже важко переживемо цей час. В нас була непоправна втрата – від ковіду помер голова суду. Також треба розуміти навантаження суддів. Суд прикладає максимум зусиль для того, щоб цю справу вирішувати в строки з огляду на саму складність справи. Колегія працює, засідання призначають.

Розгляд не відбувався, але матеріали у справі за цей час збільшились уже на 3 томи: захист подав 11 скарг та ще й досить об’ємних. Суд має вирішити їх під час засідання.

У Тернополі є випадки швидкого розгляду резонансних справ за останній час. Приміром, вирок за вбивство тату-майстрині Тетяни Підвашецької суд ухвалив через рік. У справі смертельного побиття 20-річного Віталія Гнатишина біля клубу Allure у Тернополі рішення з’явилося за рік і три місяці. Коли ж завершиться розгляд цієї справи, наразі під питанням.