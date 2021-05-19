Обзор онлайн-казино Космолот в Украине

Cosmolot — популярное украинское казино с большим выбором азартных игр. Компания предлагает играть в слоты в режиме демо бесплатно и на реальные деньги, принимать участие в электронной лотерее и квестах. Призовой фонд достигает 95% от суммы всех ставок Космолот казино. Для получения доступа ко всем выгодным предложениям необходимо зарегистрироваться на сайте и подтвердить данные учетной записи. Быстрая регистрация в Космолоте по ссылке возможна несколькими способами: через социальные сети, по номеру телефона, с помощью электронной почты.

Игровой зал

В онлайн-каталоге Космолот представлены интересные игровые автоматы надежных провайдеров с выгодными бонусными раундами, яркой 3D-графикой, классические, пятибарабанные. Всего более 1 400 слотов Playson, Novomatic, Spinomenal и других — как новых, так и проверенных разработчиков. Тематика игр отличается разнообразием: фрукты, приключения, история, морские, фантастика. При соответствии квалификационным требованиям можно принимать участие в увлекательных турнирах Космолот онлайн-казино без дополнительных финансовых вложений. Это возможность получить реальные деньги, играя в интересные слоты онлайн.

Популярные слоты:

Seasons;

Dazzle Me;

Stickers;

Winterberries;

Crazy Monkey и др.

Бонусная система

Приветственный бонус на сайте Космолот онлайн доступен всем зарегистрированным пользователям, которые подтвердили свои данные, указанные при создании аккаунта. Стартовый презент можно получить за три первых депозита. Приветственный бонус доступен в двух видах. Обычный — до 5 000 грн. на игровой счет за каждое пополнение и бесплатные фриспины. VIP-предложение актуально при пополнении счета на сумму от 2 000 грн. За каждый депозит — до 15 000 грн. Также предусмотрен возврат средств за ставки в Космолот слоты. Cashback — до 10%. Активные пользователи могут рассчитывать на дополнительные поощрения, принимая участие в турнирах и квестах.

Платежные системы

Казино Kosmolot ориентировано на украинских игроков и предлагает несколько удобных платежных систем на выбор: Mono, Viza, Masterpass, Bitcoin, Advcash, Privat24. Вывод средств доступен тем же методом, который был использован при внесении средств на счет. Сумма мин. депозита зависит от выбора платежной системы — от 50 грн. Если вход в Космолот по каким-либо причинам невозможен или появились другие вопросы, можно связаться с круглосуточной службой поддержки.