У Тернополі підлітку порізали обличчя

Вчора ввечері тернопільські медики отримали повідомлення про поранення неповнолітнього парубка.

На виклик до 17-річного пацієнта бригада швидкої виїжджала 18 травня о 22.47 на вул. Живова. На момент приїзду бригади швидкої на місці події уже були працівники поліції.

— У хлопця була різана рана крила носа та щоки зліва. На місці йому надали медичну допомогу, після чого госпіталізували в обласну дитячу лікарню, — розповідає генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Що трапилось того вечора і як молодик отримав порізи обличчя наразі невідомо. Деталі події з’ясовують правоохоронці.