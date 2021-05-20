08:30 | 20.05.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі підлітку порізали обличчя

tata 0 Views Прокоментуй!
Вчора ввечері тернопільські медики отримали повідомлення про поранення неповнолітнього парубка.

На виклик до 17-річного пацієнта бригада швидкої виїжджала 18 травня о 22.47 на вул. Живова. На момент приїзду бригади швидкої на місці події уже були працівники поліції.

 — У хлопця була різана рана крила носа та щоки зліва. На місці йому надали медичну допомогу, після чого госпіталізували в обласну дитячу лікарню, — розповідає генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Що трапилось того вечора і як молодик отримав порізи обличчя наразі невідомо. Деталі події з’ясовують правоохоронці.

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