Розпочалася атестація прокурорів прокуратури Тернопільської області

Атестація прокурорів регіональних прокуратур є наступним етапом реформи прокуратури, яка розпочалася минулого року та передбачає атестацію всіх прокурорів України



Пройти атестацію, що розпочалася 2 березня 2020 року, виявило бажання 92 працівники прокуратури Тернопільської області, у тому числі керівництво.

Процес атестації складатиметься з трьох етапів – тесту на знання законодавства, тесту на загальні здібності та співбесіди з кадровою комісією.

За результатами проходження першого етапу атестації прокурори, які наберуть кількість балів, що дорівнює або є більшою ніж 70 балів буде допущено до другого етапу тестування у цей же день.

Відтак прокурори Тернопільщини у період з 02 по 05.03.2020 у м. Києві проходитимуть два вищевказані етапи атестації, згідно з графіком, затвердженим Офісом Генерального прокурора.



Для забезпечення безперервності роботи регіональної прокуратури, перші два етапи тестування проходитимуть щодня по 23 працівники упродовж чотирьох днів.

Після успішного проходження прокурорами перших двох етапів атестації, їх буде допущено до проходження третього етапу- співбесіди.

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