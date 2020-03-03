10:30 | 3.03.2020
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ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У центрі Тернополя знову бардак (фотофакт)

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Тільки нещодавно “Погляд” писав про небезпеку у самому центрі міста –  автомобіль швидкої допомоги пробив колесо об залишений в бруківці кутник від фіксації сцени, яка була змонтована  в період новорічних свят.  Про випадок “Погляд” повідомив Іван Назар.

І ми знову отримали повідомлення від чоловіка.

  • Вибачте за негатив в перші дні Великоднього посту, але це бл*дство продовжується.

Іван Назар надіслав світлини на якій видно, як посеред площі забитий залізний стовпчик, який знову залишили після чергового святкування.

Чоловік також зробив пробіжку по владних кабінетах. І ніхто не звернув уваги на звернення тернополянина.

Хоча, запевнили, що бруківку поставлять нову, за гроші тернополян.
 

P.S. Начальник відділу технічного нагляду міської ради  Олег Вітик  обіцяв все виправити.

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