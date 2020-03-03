Тільки нещодавно “Погляд” писав про небезпеку у самому центрі міста – автомобіль швидкої допомоги пробив колесо об залишений в бруківці кутник від фіксації сцени, яка була змонтована в період новорічних свят. Про випадок “Погляд” повідомив Іван Назар.

І ми знову отримали повідомлення від чоловіка.

Вибачте за негатив в перші дні Великоднього посту, але це бл*дство продовжується.

Іван Назар надіслав світлини на якій видно, як посеред площі забитий залізний стовпчик, який знову залишили після чергового святкування.

Чоловік також зробив пробіжку по владних кабінетах. І ніхто не звернув уваги на звернення тернополянина.