У центрі Тернополя знову бардак (фотофакт)
Тільки нещодавно “Погляд” писав про небезпеку у самому центрі міста – автомобіль швидкої допомоги пробив колесо об залишений в бруківці кутник від фіксації сцени, яка була змонтована в період новорічних свят. Про випадок “Погляд” повідомив Іван Назар.
І ми знову отримали повідомлення від чоловіка.
- Вибачте за негатив в перші дні Великоднього посту, але це бл*дство продовжується.
Іван Назар надіслав світлини на якій видно, як посеред площі забитий залізний стовпчик, який знову залишили після чергового святкування.
Чоловік також зробив пробіжку по владних кабінетах. І ніхто не звернув уваги на звернення тернополянина.
Хоча, запевнили, що бруківку поставлять нову, за гроші тернополян.
P.S. Начальник відділу технічного нагляду міської ради Олег Вітик обіцяв все виправити.