Новини Тернополя 

Справжні лікарі є, – Володимир Кулак про головного лікаря тернопільської лікарні 

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Справжні лікарі є! Про це у мережі Фейсбук пише радник голови ОДА Володимир Кулак.  27 травня майже три  години провів з  головним лікарем психоневрологічної лікарні Володимиром Шкроботом, який не сховав голову в пісок після невідповідних дій своїх підлеглих, а вирішив проблему.

За словами Володимира, у п’ятницю, 24 травня, майже опівночі його друзі завезли маму з гіпертонічним кризом, тошнотою і рвотою, підозрою на інсульт у лікарню.  Жінку після огляду чергового лікаря положили в стаціонар та сказали чекати понеділк., коли будуть всі лікарі,  працюватиме МРТ тоді і придумають, що далі..

  • Добре що люди звернулись до мене і головний лікар в суботу в ручному режимі виправив ланку,  яка дала збій, – каже чоловік. – А щоб таке більше не траплялося,  там буде розбір польотів, бо рядовий з сержантом і лейтенантом віднеслись не коректно до робочого місця, а винен згорячу міг бути,  як завжди генерал. Добре,  що генерал виявився справжнім і я впевнений, що там все буде ще детальніше відшліфовано і персонал, який розслабився, отримавши “холодний душ”, знову буде в тонусі! І почне працювати ще якісніше!  Дякую головному лікарю психоневрологічної лікарні за людяність і професіоналізм, окреме дякую за лікарню, я мав сьогодні нагоду її оглянути. Ще не Австрія, але ми йдемо в тому напрямку. Інколи підводить людський ресурс, але раз ми говоримо про проблеми і хочемо їх вирішити не замовчуємо їх, то я впевнений, що у нас все буде добре!
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