Новини Тернополя 

Лікарню в Тернополі оберігатиме захисник від епідемій і чуми

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Символ встановлять на території міської комунальної лікарні швидкої допомоги.

Як повідомили IA ZIK у прес-службі Тернопільської міської ради, виконавчий комітет надав дозвіл для встановлення пам’ятника на своєму черговому засіданні.

Пам’ятний знак розміщуватиметься перед входом у будівлю інфекційного відділення лікарні, що на вул. Пирогова, 16.

Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги – одна з найдавніших у місті. Будівля головного корпусу була збудована в 1894-1895 роках і є пам’яткою архітектури місцевого значення.

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