Шумське відділення поліції — з новим алкотестером Drager

10 червня 2019 року під час планового заняття особового складу правоохоронних органів у м. Шумськ міський голова Плетюк В.Є. та начальник КП «Шумськкомунсервіс» Німець В.П. здійснили передачу спеціального технічного засобу Dräger Alcotest 6820 для використання у роботі Шумського відділення поліції. В придбанні алкотестеру посприяли спонсори. Для покращення роботи правоохоронних органів щодо визначення стану алкогольного сп`яніння учасників дорожнього руху на теренах Шумщини також забезпечені портативним принтером для роздруку показників.

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