Страшна трагедія у Тернополі. 26 зниклих безвісти у зруйнованому будинку, троє – діти

Рятувальники та поліція працюватимуть на місцях ураження у Тернополі протягом ночі, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Попереду дуже багато роботи. Головне – знайти всіх, хто може бути під завалами. Станом на вечір є повідомлення про 26 зниклих безвісти у зруйнованому будинку. Троє – діти. Шукаємо.



Підтверджено смерть від російського удару 26 людей. Майже сотня – травмовані.



У будинку, в якому вщент вигоріло 2 підʼїзди, не залишилося вцілілих квартир. Я ходив між обпалених стін – це страшні відчуття. У кожній квартирі – ціле життя, яке вмить зруйнувала росія.



Полумʼя зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок. Люди від жаху намагалися вистрибувати з вікон – рятувальники евакуйовували їх висотною технікою. На жаль, 19 людей загинули від вогню.



Багато болю і відчаю людей, які залишилися без домівок. Обговорив ситуацію із місцевою владою – усім нададуть прихисток.



Поряд із цими болючими емоціями – багато сили людей, які рятують. Вдячність кожному!



Ми шукаємо кожну людину під завалами.



І не зупинимося, доки не зробимо все можливе заради тих, хто чекає на своїх рідних, обіцяє міністр МВС Ігор Клименко.