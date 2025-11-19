До 26 зросла кількість загиблих осіб у Тернополі: поліцейські та інші екстрені служби цілодобово працюють на місцях влучань

Станом на 20:30 відомо про загибель 26 осіб, серед яких троє дітей. Травмовані 93 особи, у тому числі 18 дітей.

На місці подій Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко визначив конкретні завдання поліцейським, та іншим екстреним службам, які займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Безперервно проводяться аварійно-рятувальні роботи на об’єктах, які зазнали руйнувань під час ранкової атаки ворога. У нічний період робота не припинятиметься: усі підрозділи продовжуватимуть розбирати завали та надавати допомогу постраждалим. Поліцейські стежитимуть за охороною громадського порядку та недопущенням фактів мародерства.

Правоохоронці звертаються до жителів обласного центру: довіряйте лише офіційній інформації. Для отримання достовірних відомостей звертайтесь на спецлінію 102 або безпосередньо до працівників поліції, які працюють на місцях подій, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.