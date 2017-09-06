Новини Тернополя 

Поганий знак: днями у Тернополі зацвіли каштани

Irena 42 Views 1 коментар

На початку осені в Тернополі вдруге за цей рік зацвіли каштани. 

Одне з таких дерев, що квітне невчасно, “Погляд” зафіксував на вулиці Чорновола, неподалік залізничного вокзалу. Вигляд дерева – хворобливий: майже все листя опало, а подекуди відросло нове, як весною.

Насправді, цвіт каштанів у Тернополі восени останніми роками – часте явище. Науковці кажуть, що такі випадки свідчать про спад “імунітету” рослин та про зміну клімату. Повторну вегетацію викликає спекотне та посушливе літо.

One thought on “Поганий знак: днями у Тернополі зацвіли каштани

  • Ганна
    09:14 | 6 вересня, 2017 at 09:14
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    Ой, та вони щороку зацвітають восени, і не лише цей, я коли їхала з дружби в центр, штук 5 мінімум бачила

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