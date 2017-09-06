Поганий знак: днями у Тернополі зацвіли каштани

На початку осені в Тернополі вдруге за цей рік зацвіли каштани.

Одне з таких дерев, що квітне невчасно, “Погляд” зафіксував на вулиці Чорновола, неподалік залізничного вокзалу. Вигляд дерева – хворобливий: майже все листя опало, а подекуди відросло нове, як весною.

Насправді, цвіт каштанів у Тернополі восени останніми роками – часте явище. Науковці кажуть, що такі випадки свідчать про спад “імунітету” рослин та про зміну клімату. Повторну вегетацію викликає спекотне та посушливе літо.