На вулиці Галицькій, 39 у Тернополі понад дві доби на дереві просиділо кошеня, яке не могло злізти самотужки. На допомогу прийшли рятувальники.

Трапилася подія вранці 10 січня. Тварина, що за словами перехожих понад дві доби просиділа на дереві, самостійно не могла спуститися на землю, про що жалібно сповіщала довкола. Всі спроби дістати її самотужки, не увінчалися успіхом, тому небайдужі люди викликали Службу порятунку «101».

Все закінчилось благополучно. До рятувальної операції долучились Тернопільські рятувальники.

Співробітники рятувального відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, що прибули до місця події встановили висувну драбину та дістали налякане кошеня. Тільки-но хвостатому допомогли спуститися на землю, як він чимдуж дременув якомога далі від місця свого вимушеного ув’язнення.