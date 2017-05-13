“Та треба їх активніше полякати!”, “ноги-руки поламати”, – депутати заявляють про погрози зі сторони Надала

Якщо б з депутатами міської ради, екс-свободівцями – Іваном Сороколітом, Ігорем Турським, Романом Навроцьким, їхніми рідними, друзями щось трапилось, то підозрюваними потрібно вважати Сергія Надала, Володимира Стаюру, Михайла Головка та Олега Сиротюка.

Про це йдеться у спільній заяві депутатів опублікованій у мережі Фейсбук Іваном Сороколітом:

І не слухати ніякі байки про “третіх зацікавлених осіб”.

Саме вони заварили цю “кашу”. Самі себе заганяють в глухий кут і не знають як з нього вийти.

Добрі люди підказують, що у вузьких колах дані особи беруть участь в розмовах на теми від “та треба їх активніше полякати!” до “та вони ох**ли! ноги-руки їм треба поламати”.

Збрешемо, якщо скажемо, що ми не боїмось. Так, боїмось. І бояться за нас наші рідні та близькі.

Але:

Коли з одного боку – страх дістати тягла, а з іншого – страх втратити гідність, то страх втратити гідність сильніший. Організатори клоунади не розраховували, що бувають люди на котрих не діє залякуванням навіть тисячами привезених гостей. Брехня, лицемірство та підміна понять не перестають ними бути навіть якщо лунають з уст учасника бойових дій, над яким цинічно вивішуються портрети загиблих героїв. А ось образ воїнів АТО такі гори-політики принижують та нівелюють 🙁

Ну не стає м’яч квадратним навіть якщо зриваючи голос з налитими кров’ю очима про це кричати весь день. А що ми можемо зробити, якщо опоненти самі себе заганяють у все дурнішу і абсурднішу ситуацію?

Вибачте, але за їх побажанням (бо їм так політично потрібно) поводити себе як зрадники незрозуміло яких принципів і переконань ми не будемо.

Ми всього лише виконуємо наказ наших виборців по виконанню депутатських повноважень. Шановні опоненти, схаменіться. Це не прохання. Це щира порада.