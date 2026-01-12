Тернопіль може залишитися без тепла, стабільної медицини та електротранспорту через нові критерії електропостачання

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до Кабінету Міністрів України через зміну критеріїв пріоритетного електропостачання, які, за його словами, можуть призвести до критичної ситуації в місті.

Згідно з новою урядовою постановою, об’єкти, що претендують на пріоритетне електропостачання, повинні споживати до 100 кіловат електроенергії. Водночас лише одна котельня в Тернополі споживає близько 300 кіловат, а загалом у місті працює 35 котелень, які забезпечують теплом тисячі квартир.

«Це штатна робота, яка забезпечує теплом тисячі квартир», — наголосив Сергій Надал.

За новими правилами під графіки погодинних відключень можуть потрапити лікарні, котельні та тролейбуси, які раніше вважалися критично важливими об’єктами інфраструктури.

«Раніше ці об’єкти вважалися критично важливими. Тепер — ні», — зазначає міський голова.

Особливе занепокоєння викликає ситуація з громадським транспортом. Тернопільські тролейбуси перевозять майже 8 мільйонів пасажирів на рік, із яких половина — пільговики.

«Щодня діти їдуть до школи, батьки — на роботу. Зараз тролейбуси можуть зупинитися посеред маршруту через відключення світла», — підкреслив Сергій Надал.

Міський голова наголошує: йдеться не про комфорт, а про базові потреби людей.

«Це базові потреби людей. Тепло. Медична допомога. Можливість доїхати до роботи», — каже він.

У зв’язку з цим Сергій Надал публічно звернувся до обласної військової адміністрації та Уряду, закликаючи переглянути підхід і не допустити дестабілізації життєдіяльності міста.

«Енергетична стабільність важлива — але не ціною безпеки та мобільності людей», — наголосив міський голова.

Наприкінці звернення він висловив сподівання, що позицію громади буде почуто:

«Сподіваюся, що тернополян почують».