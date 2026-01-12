На війні загинув молодий захисник Андрій Бондаренко з Тернопільщини

Чортків’янин Бондаренко Андрій 1991 року народження загинув, захищаючи Україну від рук окупантів, повідомляють у міській раді.

Андрія мобілізували у вересні 2025 року. Служив чоловік стрільцем, помічником гранатометника.

Загинув Герой 3 січня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахове, на Покровському напрямку.

Залишилися у Воїна тато, мати, дружина та син.

Зустріч тіла Героя відбудеться у середу, 14 січня, о 13:00 годині у соборі Верховних апостолів Петра і Павла.