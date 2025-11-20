Пам’ять Андрія Вегери: студент ТНТУ загинув під час ворожої атаки на Тернопіль

Спільнота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з глибоким смутком повідомляє про загибель Андрія Вегери, студента 3-го курсу освітньої програми Галузеве машинобудування факультету інженерії машин, споруд та технологій. Андрій став жертвою ворожої атаки на місто Тернопіль 19 листопада 2025 року.

Андрій був цілеспрямованим, патріотично налаштованим та готовим завжди прийти на допомогу. Йому було лише 21 рік, і його життя тільки починалося, сповнене перспектив та надій.

Він назавжди залишиться частиною нашого університету. Виразимо найглибші співчуття родині та близьким Андрія.

Вічна пам’ять Тобі, Андрію! 🕊️