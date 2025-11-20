Зменшилася кількість зниклих! У Тернополі досі не виходять на зв’язок 14 людей

Тернопіль: Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, де внаслідок російської агресії було зруйновано житлову багатоповерхівку.

Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги.

За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці.

Аварійно-рятувальні роботи тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини.