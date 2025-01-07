 Тернопіль стає центром екологічних інновацій у культурній сфері!

Громадська організація «Інститут міської культури» оголошує про старт проєкту ECO TUNER, що спрямований на підтримку живих музичних майданчиків міста та України через впровадження екологічних рішень.

Мета проєкту – зробити культурні простори більш екологічними, привабливими для аудиторії та стійкими до сучасних викликів. Так би мовити, «налаштувати на екологічну хвилю».

Проєкт ЕСО ТUNER ‒ унікальний, бо поєднує активною діяльністю дві дуже різні галузі ‒ культуру й екологію.

Як це стало можливим саме зараз?

ЕСО ТUNER ‒ переможець другої хвилі грантів LIVE.MX Project від INOVA+ і фінансується Європейським Союзом. ЕСО ТUNER має на меті посилення спроможності закладів культури з живою музикою і збереження навколишнього середовища.

Проєкт передбачає співпрацю з місцевими музичними майданчиками, експертами, активістами та міжнародними партнерами. Завдяки цьому Тернопіль стане першим містом в Україні, яке створить мережу «зелених» концертних майданчиків.

“Ми хочемо, щоб музика об’єднувала громаду не лише емоційно, а й через спільну відповідальність за довкілля,” – коментує керівниця ГО «Інститут міської культури», Марія Юрчак.

Що зміниться?

Зручність для громади: на п’яти майданчиках Тернополя з’являться велопарковки та системи сортування сміття.





Освітні заходи: у рамках проєкту відбудуться майстер-класи для дітей, тренінги для молодих звукорежисерів, відкриті репетиції та джеми.

Еко-ініціативи для громади: акція «Обміняй сміття на квиток» залучить тернополян до сортування відходів; музична толока – поєднає приємне з корисним.



Дослідження та рекомендації . У співпраці з фахівцями підготують довідник для дружніх до природи закладів.

Перші заходи стартують на початку 2025 року. Слідкуйте за оновленнями на наших сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Проєкт набирає обертів. Все тільки починається. Долучайтеся!

*Висловлені думки та погляди належать виключно автору(ам) і не обов’язково відображають позицію Європейського Союзу, тому Європейський Союз не може нести за них відповідальність.