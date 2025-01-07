Мешканець Тернопільщини став прокурором в Криму

За зайняття посади прокурора у системі прокуратури рф та поширення пропаганди в освітніх закладах Криму судитимуть уродженця Тернопільщини.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо уродженця Тернопільщини, мешканця Криму, обвинуваченого у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, у пропаганді у закладах освіти з метою сприяння встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України ( ч. 3, ч. 6, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Встановлено, що обвинувачений у 1997 році переїхав на навчання у м. Сімферополь. Постійно проживаючи на півострові упродовж останніх 15 років й викладаючи у кількох кримських навчальних закладах, він не виїхав під час окупації рф у 2014 році АР Крим на підконтрольну українській владі територію, а залишився мешкати в м. Сімферополі і продовжив здійснювати наукову та педагогічну діяльність у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.

Обвинувачений обійняв посаду «доцента» у кримському філіалі університету генпрокуратури рф та отримав класний чин т. зв. «молодшого радника юстиції» у незаконному правоохоронному органі окупантів.

Співпрацюючи з окупаційною адміністрацією Криму, він у форменому одязі прокурора рф, неодноразово проводив презентації, виставки та лекції в міжнародному дитячому центрі «Артек», під час яких переконував дітей у поширенні нацистської ідеології на території України. Чоловік демонстрував їм пропагандистські інформаційні стенди з назвами: «Нацистские организации на территории современной Украины», «Преступная деятельность оуновцев в годы войны и послевоенное время», «Героизация нацистских преступников в современной Украине» та інші.

У жовтні 2022 року він спільно з представниками військової прокуратури Чорноморського флоту РФ, в м. Севастополі провів захід в рамках правового виховання призовників у збройні сили Російської Федерації, ознайомивши їх з виставкою «Ни давности. Ни забвения» і «Нацизм – не выученные уроки», де наголошував на нібито зародженні нацистської ідеї в українському суспільстві на теренах сучасної України.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.