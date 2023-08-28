Тернопіль відзначає День міста. Програма

Філія КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва»,

Освітянські святкові заходи до Дня міста

Бібліотека-філія № 5 для дітей, вул. Василя Стуса, 5

Фотосесія в Етно-центрі

Божественна літургія у церкві Успення Пресвятої Богородиці та храмах міста Тернополя

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Бібліотека-філія № 5 для дорослих

Відео-мандрівка «Відкрий для себе рідне місто»

Екскурсія «Тернопільський океан та його береги»

Бібліотека-філія № 3 для дорослих

Літературн- мистецька мандрівка «Словом і піснею про місто моє»

Бібліотека-філія № 7 для дорослих

(Розписані гільзи, ящики, картини і т.д.)

Церемонія нагородження кращих тернополян з нагоди Дня міста

Безкоштовні екскурсії та фотосесія: Музей Літературне Тернопілля – екскурсія та презентація значків про Тернопіль з приватної колекції Олександра Смика

28.08.2023 14.00