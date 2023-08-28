Тернопіль відзначає День міста. Програма
28 серпня Тернопіль святкує День міста та храмове свято Успіння Пресвятої Богородиці.
Освітянські святкові заходи до Дня міста
28.08.2023
Філія КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва»,
вул. Михайла Грушевського,2
Дитяча хорова школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча
вул. Михайла Грушевського, 2-А
Музей національної іграшки
28.08.2023
Впродовж дня
Бібліотека-філія № 5 для дітей, вул. Василя Стуса, 5
Фотосесія в Етно-центрі
28.08.2023
Впродовж дня
Бульв. Данила Галицького,16
Божественна літургія у церкві Успення Пресвятої Богородиці та храмах міста Тернополя
28.08.2023
11.00 год
Церква Успіння Пресвятої Богородиці, вул.Князя Василя Костянтина Острозького,55
Відео-мандрівка «Відкрий для себе рідне місто»
28.08.2023
11.00 год
Бібліотека-філія № 5 для дорослих
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Екскурсія «Тернопільський океан та його береги»
Екскурсія «Таємниці Старого Замку»
Екскурсія «Тернопіль крізь призму часу»
28.08.2023
11.00 год.
12.30 год.
14.00 год.
Центральна частина міста
Безкоштовний перегляд фільму «Снайпер Білий ворон»
28.08.2023
13.00 год
КП «Тернопільська кінокомісія»
Літературн- мистецька мандрівка «Словом і піснею про місто моє»
28.08.2023
13.00 год
Бібліотека-філія № 3 для дорослих
Сторінка ФБ : https://www.facebook.com/ternopilCBS
Віртуально-краєзнавча подорож: «МоеMisto»
28.08.2023
14.00 год
Бібліотека-філія № 7 для дорослих
Блог: «Урбан Бібліопростір»
https://urbanbook7.blogspot.com/
«Facebook»: https://www.facebook.com/URBAN
Музичний виступ Тернопільського муніципального Галицького камерного оркестру
28.08.2023
15.00 год
вул. Петра Конашевича-Сагайдачного
Відкриття виставки військових артефактів
«Наш дім Україна»
(Розписані гільзи, ящики, картини і т.д.)
28.08.2023
16.00 год
Український Дім
Церемонія нагородження кращих тернополян з нагоди Дня міста
28.08.2023
16.30 год
Український Дім
Мистецький Арт простір «Територія творчості»
28.08.2023р.
17.00 год
Парк Тараса Шевченка, вул. Валова
Музично-патріотична концертна програма
28.08.2023
18.00 год
Парк Тараса Шевченка, літня естрада
|Відкриття Арт конструкції Дякуємо Вам Герої!
28.08.203
20.00 год
вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, біля пам’ятника І.Франка
Безкоштовні екскурсії та фотосесія:
Музей Літературне Тернопілля – екскурсія та презентація значків про Тернопіль з приватної колекції Олександра Смика
28.08.2023
14.00
вул. Івана Франка, 21
Заходи з нагоди Дня міста:
1.MindeGame
2.Квест спільно із молодіжними громадськими організаціями міста
3. Кінопоказ під відкритим небом
28.08.2023
година узгоджується
Набережна Тернопільського ставу (Єлисейські поля)