17:46 | 29.08.2023
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопіль відзначає День міста. Програма

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28 серпня Тернопіль святкує День міста та храмове свято Успіння Пресвятої Богородиці.

Заплановані заходи на 28 серпня: 

 

Освітянські святкові заходи до Дня міста

28.08.2023

 

Філія КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва»,

вул. Михайла Грушевського,2

Дитяча хорова школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча

вул. Михайла Грушевського, 2-А

 

   

Музей національної іграшки

 

28.08.2023

Впродовж дня

Бібліотека-філія № 5 для дітей, вул. Василя Стуса, 5

   

Фотосесія в Етно-центрі

28.08.2023

Впродовж дня

Бульв. Данила Галицького,16

   

Божественна літургія у церкві Успення Пресвятої Богородиці та храмах міста Тернополя

28.08.2023

11.00 год

Церква Успіння Пресвятої Богородиці, вул.Князя Василя Костянтина Острозького,55

   

Відео-мандрівка «Відкрий для себе рідне місто»

 

28.08.2023

11.00 год

Бібліотека-філія № 5 для дорослих

Сторінка в соціальній мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/107259710983212

   

Екскурсія «Тернопільський океан та його береги»

Екскурсія «Таємниці Старого Замку»

Екскурсія «Тернопіль крізь призму часу»

28.08.2023

11.00 год.

12.30 год.

14.00 год.

Центральна частина міста

   

Безкоштовний перегляд фільму «Снайпер Білий ворон»

28.08.2023

13.00 год

КП «Тернопільська  кінокомісія»

 

   

Літературн- мистецька  мандрівка «Словом і піснею про місто моє»

28.08.2023

13.00 год

Бібліотека-філія  № 3 для дорослих

Сторінка ФБ : https://www.facebook.com/ternopilCBS

   

Віртуально-краєзнавча подорож: «МоеMisto»

 

28.08.2023

14.00 год

Бібліотека-філія № 7 для дорослих

Блог:  «Урбан Бібліопростір»

https://urbanbook7.blogspot.com/

«Facebook»:  https://www.facebook.com/URBAN

 

   

Музичний виступ Тернопільського муніципального Галицького камерного оркестру

28.08.2023

15.00 год

вул. Петра Конашевича-Сагайдачного

   

Відкриття виставки  військових артефактів

«Наш дім Україна»

(Розписані гільзи, ящики, картини і т.д.)

28.08.2023

16.00 год

Український Дім

   

Церемонія нагородження кращих тернополян з нагоди Дня міста

28.08.2023

16.30 год

Український Дім

   

 

 

 

 

 

Мистецький Арт простір «Територія творчості»

  • Українські орнаменти,вишивка на будівельній сітці
  • Майстер-класи від викладачів та учнів тернопільської художньої школи імені М.Бойчуків

28.08.2023р.

17.00 год

Парк Тараса Шевченка, вул. Валова

Музично-патріотична концертна програма

28.08.2023

18.00 год

Парк Тараса Шевченка, літня естрада

Відкриття Арт конструкції Дякуємо Вам Герої!

28.08.203

20.00 год

вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, біля пам’ятника І.Франка

   

Безкоштовні екскурсії та фотосесія:

Музей Літературне Тернопілля – екскурсія та презентація значків про Тернопіль з приватної колекції Олександра Смика

28.08.2023

14.00

вул. Івана Франка, 21

   

Заходи з нагоди Дня міста:

1.MindeGame

2.Квест спільно із молодіжними громадськими організаціями міста

3. Кінопоказ під відкритим небом

28.08.2023

година узгоджується

Набережна Тернопільського ставу (Єлисейські поля)

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