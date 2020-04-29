17:35 | 29.04.2020
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В Україні 1 976 медиків інфіковані COVID-19. Дані на 29 квітня

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Підтверджено COVID-19 у 1 976 медиків станом на 29 квітня. Найбільше інфікованих медичних працівників у Чернівецькій області: 264 людини. Однак у співвідношенні до загальної кількості хворих в області лідирує Кіровоградська (36%), Вінницька (33%) та Волинська з Полтавською (по 28%) області. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Серед причин захворювання на COVID-19 серед медпрацівників, можуть бути:
🔹відсутність чіткого плану дій медичного закладу;
🔹порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
🔹недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ;
🔹неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації.

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