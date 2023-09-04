На Тернопільщині державне підприємство не може передати десятки одиниць автотранспорту на потреби ЗСУ, бо автівки здали в оренду

Нaродний депутaт з Тернопiльщини Iгор Вaсилiв нa своїй сторiнцi у Фейсбук опублiкувaв допис в якому порушує вaжливе питaння – зaбезпечення aрмiї спецтехнiкою. Зокремa, полiтик розповiдaє, що в нaшiй облaстi є збaнкрутiле держaвне пiдприємство, яке мaє десятки трaнспортних зaсобiв, котрi можнa вiдпрaвити нa пiдтримку aрмiї, aле з невiдомих причин їх здaли в оренду пiдприємцевi, який ще й не плaтить кошти зa їхню оренду. Сумa боргу стaновить мaйже 6 мiльйонiв гривень.

“Про автомобілізацію.

У серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав Закон України Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо військово-транспортного обов’язку від 15.08.2022 № 2315-ІХ.

Відповідно до оновлень, щокварталу МВС повинен подавати до ТЦК відомості про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути призначені для задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Якщо простіше, то існує потреба в автотранспорті для наших військових. Цією проблемою постійно займаються волонтери. Свій автотранспорт для потреб сил оборони надали агропідприємства, будівельники, дорожники, перевізники і т.д. В деяких підприємців було вилучено від 10 до 20 одиниць техніки.

Але при цьому є державні підприємства з купою техніки які давно не працюють. Автотранспорт просто стоїть. Для прикладу ДП ,,Тернопільський облавтодор”. Станом на 2020 рік підприємство перебувало в процедурі судової санації , а згодом почалось процедура розпорядження майном. Простіше – підприємство банкрот. Працівники звільнені, жодних робіт не виконує. Але згідно довідки 100 одиниць автотранспорту „на ходу“. От це виявилось самим цікавим.

Разом з працівниками ТЦК ми прийшли в облавтодор. Нам відповіли, що дійсно автотранспорт є, якась частина стоїть на площадках райавтодорів, інша в оренді. Так як облавтодор це дочірня компанія АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» то потрібно звернутись до керівництва.

На засіданні комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури я підняв це питання. Дякую голові комітету Юрий Кисель та всім колегам депутатам які підтримали моє звернення. Разом з віце-прем’єром Олександр Кубраков та тоді його замом Mustafa Nayyem відпрацювали механізм передачі автотранспорту для потреб військових.

Після зміни начальника Тернопільського облавтодору ми вже відремонтували і передали більше 40 одиниць .

А тепер ложка дьогтю.

При формуванні списку, який затверджений на раді оборони Тернопільської області, виявилось, що частина техніки знаходиться в оренді за яку давно ніхто нічого не сплачує. А сума заборгованості майже 6 млн. грн.

Гроші за оренду не платимо і автотранспорт для військових не віддаємо.

Тут питання до правоохоронних органів, чи не є це Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань?

Розумієте взагалі що відбувається під час війни? Поки люди збирають на пікапи, підприємці віддають свій автотранспорт, ми, більше року, не можемо забрати державний транспорт в горебізнесменів які використовують його для власного збагачення та ще й оренду платити не збираються. (Підказка- на машинах є трекери)

Далі буде… про завод і райавтодори…”, – написав Ігор Василів.