В Україні планують виробляти вакцину проти коронавірусу
У Харкові планують виробляти вакцину проти коронавірусу.
Вже у 2022 році «ЛекХім» планує виробляти препарат CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
Фармацевтичне підприємство “Лекхім” планує запустити виробництво вакцин в наповнених шприцах, в тому числі і від COVID-19.
Виробництво вакцин планують почати у 2022 році.
Підприємство має намір вкласти у виробництво приблизно € 25-30 млн.
Відтак, у місті вироблятиметься вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech.
Адже цього року група “Лекхім” стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.