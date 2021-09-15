В Україні планують виробляти вакцину проти коронавірусу

У Харкові планують виробляти вакцину проти коронавірусу.

Вже у 2022 році «ЛекХім» планує виробляти препарат CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Фармацевтичне підприємство “Лекхім” планує запустити виробництво вакцин в наповнених шприцах, в тому числі і від COVID-19.

Виробництво вакцин планують почати у 2022 році.

Підприємство має намір вкласти у виробництво приблизно € 25-30 млн.

Відтак, у місті вироблятиметься вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech.

Адже цього року група “Лекхім” стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.