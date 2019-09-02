Тернопільська міська рада VS адвокат – про законність тарифів на проїзд: хто каже правду?

Ще із жовтня 2018 року у Тернополі тривають баталії через підвищення майже удвічі тарифів на проїзд у громадському транспорті. Місцевий адвокат Ростислав Небельський судиться із мерією, вимагаючи скасувати незаконні, на його думку, тарифи, а міська рада у свою чергу каже, що рішення прийняте у правовому полі.

Нещодавно адвокат оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці інформацію про те, що суд визнав підвищені тарифи на проїзд у тролейбусах та маршрутках незаконними, натомість на сайті міської ради з’являється офіційна відповідь, у якій йдеться, що оприлюднена адвокатом заява є недостовірною.

То хто ж таки каже правду, а хто маніпулює думкою тернополян, перевіряли фактчекери.

МЕСЕДЖ 1. Ростислав Небельський: “Влада міста Тернополя програла справу у Верховному Суді: незаконність тарифу у громадському транспорті констатована на найвищому судовому рівні”.

ВЕРДИКТ: ПРАВДА

ДОКАЗИ ТА АРГУМЕНТАЦІЯ:

8 серпня на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень і справді з’явилося рішення Верховного суду, у якому йдеться, що суду не було надано факти, які б підтверджували їх економічну доцільність тарифів, прийнятих у жовтня 2018 року.

Окрім того, у документі зазначено, що Верховний суд погоджується із тим, що нові тарифи є протиправними і є нечинними.

МЕСЕДЖ 2. Тернопільська міськрада: “Суд підтвердив законність тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя”

ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА/МАНІПУЛЯЦІЯ

ДОКАЗИ ТА АРГУМЕНТАЦІЯ:

У відповіді на пост адвоката у соцмережах міська рада апелює рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду від 13 серпня, яке нібито підтверджує законність діючих тарифів на проїзд у громадському транспорті міста.

Варто сказати, що рішення суду від 13 серпня також вже є оприлюднені на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Їх два: одне стосується тарифів на проїзд у тролейбусах, інше – у маршрутках.

Проте, посилаючись на ці рішення, міська рада маніпулює тернополянами та відверто говорить неправду. По-перше, Тернопільський окружний суд не розглядав питання законності затверджених тарифів, як стверджується на сайті міської ради. У рішенні суду йдеться про те, що мерія порушила процедуру прийняття нових тарифів.

У обох документах ніде не вказується, що тарифи визнані законними. Проте зазначається, що через порушення процедури прийняття нових тарифів, рішення виконкому мерії про підвищення ціни на проїзд є протиправним.

МЕСЕДЖ 3. Тернопільська міськрада: “Звертаємо увагу мешканців, що інформація, яку поширюють окремі особи у соціальних мережах про нібито скасування Верховним Судом рішення про тарифи, є абсурдною, недостовірною та провокаційною. Адже Верховний Суд розглядав зовсім інше рішення – №819 від 30.10.2018 року, яке давно втратило чинність”.

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ

ДОКАЗИ ТА АРГУМЕНТАЦІЯ:

Дійсно, у судовому документі йдеться про рішення №819, яке вже втратило чинність. Проте цікавий той факт, що міська рада відверто маніпулювала своїми рішеннями щодо підняття тарифів на проїзд, очевидно, щоб не виконувати “букви Закону”.

Так, спочатку мерія скасовує вже згадане рішення №819 виконкому про підняття тарифів, а вже під іншим рішенням у листопаді – № 872 – прописує ті самі тарифи, що були прийняті у жовтні. Тобто фактично змінилася лише назва рішення, а не його суть.

Потім ті самі тарифи вже 2 травня 2019 року мерія прописує вже у двох рішеннях – окремо для електротранспорту та автобусних маршрутів, а згодом і ці рішення скасовує.

А вже 22 травня виконком скасовує своє ж рішення від 2 травня і від 12 червня передає повноваження щодо встановлення (коригування) тарифів для перевізника КП «Тернопільелектротранс» на перевезення пасажирів управлінню транспорту ТМР.

Однак, відповідно до положення управління транспорту, таких обов’язків чи прав управління немає.

Автор: Світлана Величко, Тернопільський Медіа Центр

Матеріал підготовлено за підтримки Internews Ukraine в рамках проекту «Фактчек – інструмент контролю в регіонах України виборчої і післявиборчої риторики, подій, публікацій в ЗМІ»