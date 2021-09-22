За останню добу на Тернопільщині від COVID-19 померло семеро людей

145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 21 вересня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 7:
– чоловік 75 р., Чортківский район;
– чоловік 76 р., Тернопільський район;
– чоловік 67 р., Тернопільський район;
– чоловік 81 р., м. Тернопіль;
– жінка 71 р., Тернопільський район;
– жінка 66 р., Чортківський район;
– жінка 80 р., м. Тернопіль.
одужало – 67 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1 395
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 74 341 особа;
одужало – 70 736 осіб;
летальних випадків – 1 266 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7 825 (7 538 одужало, 137 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1 552 (1 498 одужало, 35 летальних)
– Тернопільський район – 45 155 (43 130 одужало, 726 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 20 943 (19 991 одужало, 330 летальних)
– Чортківський район – 21 361 (20 068 одужало, 400 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2 901 (2 798 одужало, 32 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (13 осіб) ):
• Борсуківська сільська ОТГ – 3
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 6
• Кременецька міська ОТГ – 2
• Лановецька міська ОТГ – 1
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 1
• Шумська міська ОТГ – 0
Тернопільський район (91 особа) ):
• Байковецька сільська ОТГ – 4
• Бережанська міська ОТГ – 3
• Білецька сільська ОТГ – 1
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 12
• Великобірківська селищна ОТГ – 1
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 3
• Збаразька міська ОТГ – 5
• Зборівська міська ОТГ – 2
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 3
• Козівська селищна ОТГ – 2
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 5
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 3
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 3
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 4
• Теребовлянська міська ОТГ – 6
• Тернопільська міська ОТГ – 34
Чортківський район (41 особа) ):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 1
• Бучацька міська ОТГ – 1
• Васильковецька сільська ОТГ – 1
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 15
• Заводська селищна ОТГ – 2
• Заліщицька міська ОТГ – 1
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 3
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 4
• Нагірянська сільська ОТГ – 2
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 2
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 6