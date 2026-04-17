На річці Серет затримали браконьєра із сітками

На Тернопільщині під час рейду викрили факт браконьєрства на річці Серет поблизу села Чернихів Тернопільського району.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції, порушення зафіксували в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський». До перевірки також долучилися працівники водної поліції.

Інспектори виявили чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби за допомогою заборонених знарядь — двох ставних сіток.

Серед виловленого — 13 карасів сріблястих, 2 лини та 1 плітка. За попередніми підрахунками, завдані державі збитки становлять 28 663 гривні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для фіксації правопорушення. Наразі тривають відповідні процесуальні дії.

Екологи закликають громадян дотримуватися природоохоронного законодавства та берегти водні біоресурси.