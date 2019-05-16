Тернополян Микола Сивирин виграв суд у Міністерства оборони України

У 2016 році військовослужбовці Збройних сил України контрактної форми через суд вимагали розірвати з ними угоду та виплати заробітну плату.

Микола Сивирин, як і його побратими, підписавши контракт про проходження військової служби у ЗСУ, виконував, запевняє, всі його вимоги. Кілька місяців перебував у зоні АТО, потім був переведений у зону дислокації, але умови там були нелюдські. Формою хлопців забезпечили через 5 місяці, що є грубим порушенням, запис про надання зброї так і не був зроблений, хоча, коли перебували в зоні АТО, її таки видавали.

Після неодноразових звернень до командування, контрактники написали заяву у військову прокуратуру для проведення перевірки частини, у якій служили. Такі дії, очевидно, розізлили керівництво військової частини. Генеральним штабом було видано наказ про переведення Миколи Сивирина разом із побратимами в іншу військову частину, але туди їх не пустили. Відповідно виплату заробітної плати припинили.

Після декількох місяців розгляду справу виграли військовослужбовці. Однак, Міністерство оборони України оскаржило рішення в Апеляційному суді. Апеляційний суд залишив постанову Тернопільського окружного адміністративного суду в силі – визнати дії 73 центру ССО (від авт. – Сил спеціальних операцій) – протиправними. Але Міністерство оборони України подало у Верховний суд, що з цього вийшло повідомляє Микола Сивирин у мережі Фейсбук.

Три роки судів і нарешті результат.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

2. Постанову Тернопільського окружного адміністративного суду від 22 грудня 2016 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 23 березня 2017 року змінити, виклавши пункт другий резолютивної частини постанови Тернопільського окружного адміністративного суду від 22 грудня 2016 року таким чином:

“Визнати протиправними дії Міністерства оборони України та Військової частини – польова пошта В2492 Збройних Сил України в частині порушення умов проходження військової служби ОСОБА_1 стосовно неналежного матеріального та грошового забезпечення під час проходження військової служби, які передбачені контрактом про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України на посадах осіб рядового складу, укладеного 05 січня 2016 року між ОСОБА_1 та Міністерством оборони України в особі т.в.о. командира Військової частини – польова пошта В2492 Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітана 2 рангу ОСОБА_4”.

Поділіться:











загрузка...