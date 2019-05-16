На центральній площі Лановець ростуть… грядки (фотофакт)

На центральній площі Лановець ростуть… грядки. Відповідні світлини в групі МОЯ ЛАНОВЕЧЧИНА розмістила Оксана Жмак.

Можливо хтось знає коли на центральній площі міста землю під грядки роздавали? 🤔 І якщо всім не хватило, то в районі фонтану є ще вільні землі, там також може рости картопля, часник, цибуля і навіть помідори….

Всі ми хочем жити в європейському, чистому, квітучому місті… 🌹 🌳 А не задумувались, що це залежить також і від нас з вами???

Вже декілька років дивлюсь на ці грядки в центрі міста і думаю, що наступного року зрозуміють люди і не будуть садити…. Але на жаль, ці грядки все більшу територію охоплюють….. Хоча потрібно подякувати, що не обгороджують парканами….

А цікаво було б подивитись на реакцію наших жителів, якби влада зобов’язала кожного благоустроїти свою прилеглу територію і посадити квіти?.

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