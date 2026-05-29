Тернополян запрошують здати кров в пам’ять про бойового медика «Фантома»

Redaktor

1 червня у Тернополі відбудеться донація крові пам’яті бойового медика Дмитра Хоми «Фантома». 

Благодійну акцію організовують Тернопільський обласний центр служби крові спільно з дружиною полеглого захисника Олександрою Хомою.

«Фантом» був бойовим медиком «Сталевої сотні» 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Загинув, рятуючи побратима. Воїну було 27 років. 

Дмитро пройшов шлях від стрільця до медика, брав участь в обороні Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Луганщини та Донеччини, був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Організатори переконані, що донорство є одним із найкращих способів продовжити справу бойового медика, який щодня рятував життя інших. 

«Кожна донація — це врятоване життя. Дмитро «Фантом» Хома добре знав ціну людського життя і щодня боровся за нього. Ми хочемо, щоб ця акція стала не лише вшануванням його пам’яті, а й реальним внеском у порятунок тих, хто сьогодні потребує донорської крові. Найкраща пам’ять про Героя — це добрі справи, які продовжують жити», наголошують у центрі крові. 

Донорів чекають у Тернопільському обласному центрі служби крові (Клінічна, 8) з 09:30 до 13:00.  

