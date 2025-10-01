Палаючі сушарки, автогрейдер і господарські будівлі: Тернопільщина у вогні
На Тернопільщині за дві доби ліквідовано п’ять пожеж
З 30 вересня по 1 жовтня 2025 року в Тернопільській області рятувальники ліквідували п’ять пожеж, запобігши їх подальшому поширенню та знищенню майна. У всіх випадках постраждалих немає.
⸻
🔥 30 вересня — Чортківський та Тернопільський райони
📍 с. Заводське, Заводська ТГ, Чортківський район
Пожежа виникла в барабані жомосушарки на площі 70 м².
Вогнем знищено 10 тонн жому, пошкоджено барабан сушарки.
Під час гасіння вдалося врятувати будівлю жомосушарки.
До ліквідації залучалися сили 6-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди селища Заводське. У роботі використовували 2 ланки газодимозахисної служби. На місці події працювала мобільно-оперативна група 3-го ДПРЗ.
Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.
📍 с. Дичків, вул. Шевченка, Великогаївська ТГ, Тернопільський район
Горіла господарська будівля на площі 15 м².
Вогнем знищено вікна, двері, речі домашнього вжитку, пошкоджено конструкції споруди.
Оперативні дії рятувальників дозволили запобігти поширенню вогню та врятувати дві будівлі — одну господарську та одну житлову.
До гасіння залучався черговий караул 3-ї ДПРЧ.
Причина займання та збитки встановлюються.
⸻
🔥 1 жовтня — Тернопільський район
📍 м. Зборів, вул. Загребельна
Пожежа виникла в господарській будівлі площею 60 м².
Вогонь знищив покриття споруди, пошкодив стіни.
Завдяки злагодженим діям рятувальників врятовано дві сусідні будівлі.
До ліквідації пожежі залучалися вогнеборці 17-ї ДПРЧ.
Причина та збитки встановлюються.
📍 с. Острів, вул. Промислова, Великоберезовицька ТГ
Масштабна пожежа сталася в зерносушарці на площі 100 м².
Вогнем знищено 170 тонн соняшника сорту GSA 10000, пошкоджено зерносушарку.
Вдалося врятувати операторську з пультом керування, дві ємності для автовідвантаження та модульну сушарку GSA 4326.
До гасіння залучалися підрозділи 3-ї, 26-ї, 1-ї, 2-ї ДПРЧ, 25-го ДПРП, автодрабина, дві аварійно-штабні машини, мобільно-оперативні групи 3-го ДПРЗ та ГУ ДСНС, а також пожежний потяг.
Причина займання та збитки встановлюються.
📍 с. Плотича, Білецька ТГ
Загорівся автогрейдер. Площа пожежі — 1 м².
Вогонь пошкодив колесо транспортного засобу.
Під час гасіння вдалося врятувати техніку.
Ймовірна причина — обрив лінії електропередачі.
До ліквідації залучалися рятувальники 3-ї ДПРЧ.
⸻
✅ У всіх випадках постраждалих немає.
Причини виникнення пожеж та завдані збитки з’ясовуються.
📞 У разі виникнення надзвичайної ситуації — телефонуйте 101.