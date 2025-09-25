Ігор Гайдук оскаржує вирок за отримання хабаря: Верховний суд почне новий розгляд справи

16 вересня 2025 року Касаційний кримінальний суд ухвалив рішення про відкриття касаційного провадження за скаргою захисника колишнього заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Гайдука. Останній подав скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду, згідно з яким його засудили до 8 років і 2 місяців позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди, повідомляє «Слово і діло».

Як зазначено в рішенні, Верховний суд розгляне касаційну скаргу захисника на рішення ВАКС, який 6 березня 2025 року визнав Гайдука винним у проханні та отриманні 1,8 млн грн неправомірної вигоди. Крім того, суд ухвалив, що Гайдуку заборонено протягом 3 років обіймати певні посади, а також конфісковано його автомобіль Toyota Avensis.

Апеляційна палата ВАКС також підтвердила вирок, після чого адвокат Гайдука подав касаційну скаргу. Тепер Верховний суд повинен вирішити, чи буде касаційна скарга задоволена.

Нагадаємо, що в справі фігурують ще кілька високопосадовців. Зокрема, НАБУ і САП повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайлу Головку, першому заступнику голови та заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку та Ігорю Гайдуку. За версією слідства, чиновники вимагали від місцевого бізнесмена та волонтера понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів.

Незважаючи на те, що бізнесмен займався волонтерською діяльністю та активно підтримував сили оборони України, ці вимоги чиновників порушували закон. Затримання осіб відбулося «на гарячому», коли вони отримали частину обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.

Цей випадок є частиною широкого розслідування щодо корупційних схем у Тернопільській області, і його подальший розвиток перебуває під контролем правоохоронних органів.