Наркотики в Чорткові: поліцейські затримали двох місцевих за зберігання марихуани

Працівники Чортківського районного управління поліції виявили два випадки незаконного обігу наркотичних засобів у Чортківському районі. Правоохоронці продовжують активно боротися з наркозлочинністю, проводячи оперативно-розшукові заходи для виявлення та документування порушень.

Перший випадок стався у Борщівському районі, де під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що місцевий житель зберігає марихуану. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України.

Другий випадок був зафіксований під час патрулювання в Чорткові. Поліцейські виявили у чоловіка 1989 року народження поліетиленовий пакет з речовиною, схожою на марихуану, вагою близько 10 грамів. Чоловік добровільно видав наркотичний засіб, який був вилучений і направлений на експертизу. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України.

На даний момент тривають досудові розслідування, поліція встановлює джерела походження наркотичних засобів та коло осіб, причетних до їх незаконного обігу.

Тримайтеся в безпеці! Поліція закликає громадян повідомляти про підозрілі ситуації та діяльність у сфері незаконного обігу наркотиків.