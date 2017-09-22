Дивина на Тернопільщині – міська влада закладає парк у центрі міста

Міський голова Володимир Шматько спільно з в.о. начальника відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Наталією Шепетою, архітектором, науковим співробітником інституту проектування міст “ДНІПРОМІСТО” імені Ю. М. Білоконя (м. Київ) Аліною Морозік, депутатами міської ради провів зустріч з архітекторами, учасниками громадської ініціативи Urban.te Ярославом Брінь, Іваном Джулою і депутатом Тернопільської міської ради Назарієм Зелінкою з метою узгодження плану, за яким розпочнуться роботи з будівництва парку Небесної Сотні.

У одному з найбільш густозаселених мікрорайонів – Кадуб, на земельній ділянці, що складатиме орієнтовно 2,9 га, за умови перенесення Чортківської гідрологічної станції, що по вул. В. Великого, 1 (0,99 га), у 2018 році заплановано розпочати будівництво парку Небесної Сотні.

Архітектори громадської ініціативи Urban.te приїхали у Чортків з новими ідеями та пропозиціями, по створенню зеленої відпочинкової зони міста.

“Цей парк стане не лише відпочинковою зоною для наших місцян, це буде місцем, де висаджені дерева стануть ще одним свідченням нашої пам’яті про велику силу духу й нескореність наших героїв, які віддали своє життя за свободу й незалежність України”,- сказав Володимир Шматько.