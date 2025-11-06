У прокурора Тернопільської області, який пробув на посаді лише тиждень, знайшли золоті злитки

У колишнього прокурора Тернопільської області Миколи Петришина, який пробув на посаді керівника облпрокуратури лише тиждень, знайшли золоті злитки.

Про це свідчать дані його електронної декларації, передають Українськi Новини.

Петришин наразі працює на посаді начальника начальника Митного поста Львівської митниці. Торік він заробив 665 тис. гривень зарплати. Ще стільки ж він отримав доходу від продажу рухомого майна.

Експрокурор накопичив 30 тис. доларів. Також він вказав, що у нього є активи у золоті. Зокрема, він має золоті злитки на суму 260 тис. гривень. Минулого року колишній прокурор купив мотоцикл YAMAHA за 280 тис. гривень та автомобіль MAZDA 6 за 850 тис. гривень.

Петришин став керівником прокуратури Тернопільської області 10 вересня 2020 року, однак за декілька днів був звільнений. Це найкоротший строк перебування на цій посаді в історії обласної прокуратури.

За даними ЗМІ, його звільнили через скандал, що виник під час святкування призначення, зокрема, через неналежну поведінку новопризначеного прокурора.

Наразі експрокурор домагається поновлення на посаді та виплати заробітку за час вимушеного прогулу. Відповідний позов розглядався у Луганському окружному адміністративному суді. Петришин через суд вимагає скасувати наказ Генерального прокурора від 16 вересня 2020 року про його звільнення. Колишній посадовець просить поновити його на рівнозначній посаді, яку він займав станом на 15 вересня 2020 року, а також зобов’язати Офіс Генпрокурора виплатити йому середній заробіток за увесь період вимушеного прогулу.

Станом на сьогодні експрокурор програв суд у першій інстанції та подав апеляцію.