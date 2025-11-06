11:52 | 7.11.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

7 мільярдів гривень – внесок Тернопільської митниці до державного бюджету

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

За результатами роботи Тернопільської митниці у січня–жовтня 2025 року до держбюджету перераховано майже 7 мільярдів гривень. Це на понад  370 мільйонів більше, ніж за аналогічний період торік.

Щодня бюджет поповнювався в середньому на 40 мільйонів гривень.

Найбільше коштів надійшло за рахунок сплати податку на додану вартість – 6,2 млрд гривень.

Надходження від мита склали 567 млн грн, від акцизного податку –                        170 млн гривень.

Основними бюджетоформуючими товарами були:

 

  • трактори –577 млн грн;
  • легкові автомобілі – 403 млн грн;
  • полімери етилену – 366 млн грн;
  • машини для сільського господарства – 35,8 млн грн;
  • сталь вуглецева –340 млн гривень.

«Ефективна взаємодія з бізнесом це запорука стабільного наповнення бюджету. Ми працюємо на відкритість, передбачуваність і партнерство, адже чесний діалог між митницею та бізнесом дає реальний результат для держави»,

зазначив керівник Тернопільської митниці Юрій Мацібора.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *