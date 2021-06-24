28-річну мешканку Теребовлі чоловік убив за те, що жінка

28-річна теребовлянка Ганна стала жертвою феміциду. Щороку у світі убивають 66 тисяч жінок лише за те, що вони – жінки. Жахаюча статистика, за якою загублені переважно молоді життя… Заздрощі, ревнощі, ненависть інтимних партнерів і невпевненість останніх у собі – ось що провокує фатальні вчинки.

Страшна звістка з’явилася в інформаційному просторі напередодні Зелених свят. У пресслужбі обласної поліції повідомили про загибель подружжя у Теребовлі. У суботу, 19 червня, близько 4-ї години ранку до Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в будинку брата вона виявила мертвою його 28-річну дружину. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління Національної поліції в області.

На тілі жінки були ознаки насильницької смерті. Обстеживши територію господарства, поліцейські виявили на присадибній ділянці мертвим 39-річного чоловіка загиблої. За попередніми даними, він вчинив самогубство, підірвавши себе вибуховим пристроєм.

Подружжя було в процесі розлучення. Незадовго до події чоловік зателефонував до своєї сестри та попросив прийти до нього додому і забрати його малолітню доньку.

З’ясовують обставини злочину поліцейські місцевого відділу поліції, працівники Головного управління Національної поліції в області, співробітники слідчого управління, експерти та кінологи. Наразі поліція завела за цими двома фактами кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Покійна була колишньою медсестрою Теребовлянської лікарні. Останніми роками працювала за фахом у Німеччині. У соціальних мережах друзі, колеги висловлювали співчуття з приводу трагічної смерті Ганни, згадували про неї лише хороше – і як про людину, і як медика.

Очевидно, що розрив сім’ї стався через закордонні заробітки – чоловік самотужки ростив трирічну дочку, а Ганна утримувала сім’ю, надсилаючи кошти з Німеччини. Як кажуть, класика жанру, бо рідко яка сім’я, у якій є заробітчанин чи заробітчанка, витримує випробування розлукою, нерівним фінансовим внеском у сімейний бюджет. Вимріяне матеріальне благополуччя почасти вимагає жорстку розплату.

Кажуть, що Ганна хотіла виїхати у Німеччину з дочкою, готувала для цього усі необхідні документи. Однак виїзд дитини неможливий без згоди батька. Ймовірно, що саме це спровокувало важку розмову між подружжям і драматичну розв’язку. Чоловік вдарив дружину праскою по голові і задушив електричним шнуром. Після того сам підірвався на вибухівці. Спосіб самогубства обрав, скажімо так, непевний, бо ж можна залишитися без кінцівок, але живим. Втім він не вижив.

У соціальних мережах армія проросійських ботів почала експлуатувати тему «психованого атовця», який, мовляв, накоїв зла і підірвався на вибухівці, привезеній з війни. Але, з’ясувалося, покійний ніколи не був учасником АТО. Як повідомив начальник пресслужби обласної поліції Сергій Крета, самогубець використав бойову гранату Ф1. Звідки у нього був боєприпас, має встановити слідство.

Так збіглося, що Теребовлянщина в останні тижні стала епіцентром уваги саме через феміцид. Цим терміном означують апогей гендерного насильства проти жінок – вбивство жінок, зумовлене їх статтю, зокрема, через ревнощі. 16 червня колегія суддів Тернопільського апеляційного суду переглядала резонансну справу про жорстоке вбивство дівчини із с. Воля Теребовлянського району. Нагадаю: в ніч на 14 вересня 2019 року місцевий мешканець, 33-річний Володимир, на ґрунті ревнощів, діючи цілеспрямовано та рішуче, взяв удома кухонний ніж і пішов вулицею назустріч 19-річній Діані. Він наніс удар кулаком в обличчя потерпілій, а коли вона впала, в присутності її друзів наніс 20 ударів ножем у різні частини тіла. При цьому він усвідомлював, що завдає потерпілій особливих фізичних страждань і нестерпного болю. Внаслідок завданих поранень Діана померла дорогою до лікарні.

Крім того, коли знайомий дівчини спробував зупинити вбивцю, останній клинком ножа наніс йому удар у плече.

За вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, засудили Володимира до найсуворішої міри покарання – довічного позбавлення волі. Втім, драматичний судовий процес, де родині покійної довелося ще раз пережити усю гостроту втрати дівчини, не останній, бо, цілком ймовірно, що засуджений звернеться з касаційною скаргою.

Насилля над жінками – це покара за їхнє прагнення до свободи, спробу самостійно будувати своє життя. За статистикою, від домашнього насильства та насильства з боку сексуальних партнерів протягом життя страждають троє з десяти жінок, тобто майже кожна третя жінка у світі. Майже 40% вбивств жінок вчиняють їх чоловіки та сексуальні партнери. Ідея, що жінка – власність, ревнощі, самоствердження вбивством – так фахівці пояснюють насильницькі злочини проти жінок.

Жінка є фізично слабшою, а тому потерпає. Щоб привернути увагу до проблеми, у багатьох країнах світу щороку у червні громадські активістки проводять марші червоних черевиків. У цьому контексті взуття червоного кольору символізує кров жертви чоловічого насилля.

Ольга КУШНЕРИК

Свобода