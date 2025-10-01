Тернопільщина в зимовому режимі: все про нові котельні та енергетичні рішення сезону

Тернопільщина активно готується до наступного опалювального сезону, і вже проведено важливе засідання шостого штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду під головуванням першого заступника начальника обласної військової адміністрації, Степана Куйбіди.

🔧 Ключові моменти засідання:

1069 котелень різних форм власності будуть забезпечувати теплопостачання для 714 житлових будинків та 1046 об’єктів соціально-культурного призначення .

Усі учасники заходу звернули увагу на важливість безперервної роботи об’єктів критичної інфраструктури в умовах можливих складних ситуацій та розвитку розподіленої генерації в громадах.

Обговорено підписання договорів з ТОВ „Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг” , яка відповідає за постачання газу для теплопостачальних підприємств і бюджетних установ.

Було визначено перелік проблемних питань, які будуть направлені до центральних органів влади для вирішення.

⚡ Готовність області:

Область технічно готова до початку опалювального сезону, і теплопостачання розпочнеться, коли середньодобова температура протягом трьох діб буде +8 °C. У соціальних закладах — школах, садочках та лікарнях — опалення буде включене раніше, залежно від погодних умов.

📍 Підготовка до опалювального сезону триває, і всі відповідні органи готові до забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання в умовах осінньо-зимового періоду.

🔗 Додаткові кроки:

Налагодження співпраці між органами місцевої влади, постачальниками газу та енергетичними компаніями має на меті забезпечити максимально ефективну та безперебійну роботу всіх систем на території області.

Тернопільщина націлена на стабільний та безпечний опалювальний сезон, гарантуючи комфорт для мешканців і важливих установ області.