У Тернополі пʼяний водій вїхав в електроопору

🚔 Водій у стані сп’яніння здійснив наїзд на електроопору

6 січня близько 15-ї години, на вулиці Володимира Лучаківського сталася дорожньо-транспортна пригода.

Водій автомобіля Renault не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав, проте транспортний засіб отримав механічні пошкодження.

Під час спілкування з керманичем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер.

🚨 Результат – 2,65 проміле, що перевищує допустиму норму понад 13 разів.

На 24-річного порушника поліцейські склали адміністративні матеріали за:

🔹 ч. 1 ст. 130 (керування автомобілем в стані сп’яніння) КУпАП;

🔹 ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

❗️Дотримуйтесь правил дорожнього руху та пам’ятайте: керування автомобілем в стані спʼяніння — це не лише порушення закону, а й небезпека для вашого життя та оточуючих!