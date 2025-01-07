На вимогу прокуратури розроблять історико-архітектурний опорний план м. Підгайці

Бережанська окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов’язати Підгаєцьку міську раду забезпечити розробку та затвердження історико-архітектурного опорного плану міста Підгайці та визнати протиправною бездіяльність органу місцевого самоврядування.

3 січня 2025 року позов окружної прокуратури Тернопільським окружним адміністративним судом задоволено у повному обсязі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 затверджено Список історичних населених місць України та до Списку по Тернопільській області включені наступні історично населені місця, серед яких місто Підгайці.

Попри те, що місто занесене до списку історичних населених пунктів України, прокурори з’ясували, що й досі не розроблено плану, який би захищав історичний ареал міста та регулював режим його забудови.

Відсутність опорного плану створює загрозу самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичного центру, руйнування пам’яток історії та культури, а також знищення історичної спадщини громади.

Це й стало підставою для звернення прокуратури до суду.