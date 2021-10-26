У Тернополі перенесли суд у справі начальника міського управління архітектури

Суд у справі начальника міського управління архітектури Василя Бесаги, якого підозрюють у службовій недбалості, відклали до 17 листопада. Таке рішення прийняв суддя міськрайонного суду Юрій Дзюбановський через те, що авдокат підозрюваного не прийшов на засідання, пише Суспільне.

Він повідомив суду, що перебуває на іншому засіданні і попросив перенести підготовче засідання в цій справі. Нагадаємо, начальника міського управління архітектури Василя Бесагу підозрюють у тому, що він вніс неправдиві відомості до офіційного документа та погодив відведення земельної ділянки під будівництво вартістю 1,3 мільйона гривень, розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, через це було порушено вимоги Генерального плану та Плану зонування території Тернополя. Сьогодні Василь Бесага відмовився від коментарів.

Прокурор Ігор Середзінський на прохання прокоментувати суть справи відповів так:

“Як повідомляли до цього, при направленні справи до суду і оголошенні підозри, фактично ті дані станом на сьогодні не помінялися”.

За порушення, в якому підозрюють Василя Бесагу, можуть позбавити волі від 2 до 5 років або оштрафувати на суму – від понад 4 до майже 8 тисяч гривень.

Нагадаємо, Василь Бесага – начальник міського управління містобудування та архітектури від лютого 2011 року. За словами речниці міськради Мар’яни Зварич, зараз він продовжує працювати, оскільки виконував роботу відповідно до чинного законодавства.

Підозру в службовій недбалості Василю Бесазі прокуратура вручила в березні цього року. Тоді йому інкримінували 2 частину 364 статті Кримінального кодексу України. Це – зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи, що спричинило тяжкі наслідки. Ця стаття передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права працювати на певних посадах до трьох років, а також штраф від понад 8 тисяч до 17 тисяч гривень. Потім цю справу передали до Національного антикорупційного бюро України. Там статтю змінили і вручили підозру за 2 частиною 367 статті Кримінального кодексу. Вона передбачає коротший термін обмеження волі та менший штраф, аніж попередня стаття. Чому змінили статтю, кореспонденти Суспільного запитали в прокурора Ігоря Середзінського. Він на запитання відповів так:

“Це рішення було прийняте офісом Генерального прокурора України”.