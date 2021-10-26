У Тернополі результати фальшивих ПЛР-тестів продавали по 100 грн

Правоохоронці Тернополя викрили трьох місцевих жителів, які підробляли сертифікати про негативний результат ПЛР-тесту. Підроблені документи продавали за 100 грн. Поліцейські зібрали усі необхідні докази і передали до суду справу.

Фальсифікацією ПЛР-тестів затримані почали займатися ще на початку року. За версією слідчих, відтоді зловмисники підробили щонайменше шість офіційних документів. Для цього чоловіки використовували закриті дані як приватних тернопільських медлабораторій, так і Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я.

«Злочинну діяльність зловмисники розпочали у лютому цього року. За грошову винагороду виготовляли підроблені довідки про проходження лабораторного дослідження на наявність захворювання – Covid-19, зазначаючи в них завідомо неправдивий результат дослідження – негативний, а також інші дані, необхідні для можливості використання таких документів як дійсних», – повідомила прес-служба поліції Тернопільщини у вівторок, 26 жовтня.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області повідомили про підозру трьом жителям обласного центру за ч. 3 ст. 358 ККУ (підробка офіційних документів за попередньою змовою групою осіб). За скоєне зловмисникам загрожує до п’яти років позбавленням волі. Справу передали на розгляд суду.