У Тернополі розпочало функціонувати відділення дитячої онкогематології
На базі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні розпочало функціонувати відділення дитячої онкогематології. Розгорнуто відділення на 20 ліжок. Про це повідомляють у медичному закладі.
🔰 Для надання високоспеціалізованої онкогематологічної допомоги на третинному рівні та забезпечення лікувально-діагностичного процесу важкохворим діткам з онкогематологічною патологією відділення оснащене сучасною діагностичною апаратурою, високопрофесійними кадрами та відповідає європейським стандартам.
🔰 З 1 квітня 2020 року завідувачем відділення призначено Рудько Людмилу Ярославівну, головного експерта з дитячої гематології УОЗ ОДА.
🔰 Просимо максимально використовувати можливості новоствореного онкгематологічного відділення та скеровувати на лікування хворих дітей з онкогематологічною патологією.
🔰 Покази до скеровування хворих в онкогематологічне віддідення:
☑️ гострі та хронічні лейкози;
☑️ лімфогранулематоз;
☑️ неходжкінські лімфоми;
☑️ гістіоцитози;
☑️ тромбоцитопенічні пурпури гострі та хронічні;
☑️ анемії, в тому числі дефіцитні, апластичні, гемолітичні;
☑️ геморагічні васкуліти;
☑️ лімфаденіти та лімфаденопатії.