У Тернополі розпочало функціонувати відділення дитячої онкогематології

На базі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні розпочало функціонувати відділення дитячої онкогематології. Розгорнуто відділення на 20 ліжок. Про це повідомляють у медичному закладі.

🔰 Для надання високоспеціалізованої онкогематологічної допомоги на третинному рівні та забезпечення лікувально-діагностичного процесу важкохворим діткам з онкогематологічною патологією відділення оснащене сучасною діагностичною апаратурою, високопрофесійними кадрами та відповідає європейським стандартам.

🔰 З 1 квітня 2020 року завідувачем відділення призначено Рудько Людмилу Ярославівну, головного експерта з дитячої гематології УОЗ ОДА.

🔰 Просимо максимально використовувати можливості новоствореного онкгематологічного відділення та скеровувати на лікування хворих дітей з онкогематологічною патологією.

🔰 Покази до скеровування хворих в онкогематологічне віддідення:

☑️ гострі та хронічні лейкози;

☑️ лімфогранулематоз;

☑️ неходжкінські лімфоми;

☑️ гістіоцитози;

☑️ тромбоцитопенічні пурпури гострі та хронічні;

☑️ анемії, в тому числі дефіцитні, апластичні, гемолітичні;

☑️ геморагічні васкуліти;

☑️ лімфаденіти та лімфаденопатії.