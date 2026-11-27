У понеділок, 30 листопада, у Чорткові тимчасово припинять газопостачання на низці вулиць через заміну газопроводу низького тиску. Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Без газу з 8:00 до 16:30 планують залишити мешканців вулиць: Білецька, Броварова, Вигнанська, Вокзальна, Залізнична, Замкова, Київська, Левицького, Мистецька, Надрічна, Підгірна, Провулок Шопена, Проїзна, Рубчакова, Середня, Січових Стрільців, Стрімка, Теліги, Чортківська, Шопена, Шопена-бічна та Ясна.

Роботи проводитимуть у межах інвестиційної програми на вулиці Рубчакової.

Мешканців просять перед припиненням газопостачання закрити крани перед газовими приладами.