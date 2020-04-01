Суддя-спікер Тернопільського апеляційного суду Олександра Ткач: “Власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості, мають право на безоплатну правову допомогу”

30 березня 2020 року Верховна Ради України ухвалила Закон №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”. Таким чином, із 1 червня 2012 року в Україні запроваджується ринок земель сільськогосподарського призначення.

Держава завчасно потурбувалась про захист прав громадян – власників земельних ділянок, отриманих внаслідок розпаювання орних земель колишніх колгоспів, держава внесла суттєві зміни до Закон України “Про безоплатну правову допомогу” від 2 червня 2011 р. № 340-IX (у редакції від 05.12.2019 р.), зазначила суддя — спікер Тернопільського апеляційного суду Олександра Іванівна Ткач.

Так, відповідно до частини 2-2 статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” від 2 червня 2011 р. № 340-IX (у редакції від 05.12.2019 р.) громадяни України – власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості, мають право на всі види правових послуг, визначених частиною 2 статті 13 цього Закону:

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

Відповідно до частини 3-1 статті 7 безоплатна первинна правова допомога включає: надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення – власників земельних ділянок.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:

0-800-21-31-03

Основні положення прийнятого законопроекту:

До 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки фізичні особи-громадяни України.

Допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливе лише після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі.

Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть.

Концентрація землі в одні руки в перші два роки після запуску земельної реформи обмежена площею 100 га.

З 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам в концентрації не більше 10 тис. га.

Розрахунок за покупку ділянок буде проходити тільки в безготівковій формі.

Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2-х років.

Юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму.

Іноземним громадянам забороняється купівля земельних ділянок у 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Дана норма буде діяти до 1 січня 2030 року.

За даними Держгеокадастру та проекту “Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносин”, в Україні (разом із окупованими територіями) налічується понад 60 млн га землі. Із них 42,7 млн га (понад 70%) – це землі сільськогосподарського призначення, тобто родючі ґрунти.

Під дією мораторію на купівлю-продаж землі перебуває понад 41 млн га. Із них понад 31 млн га знаходяться у приватній власності, з них майже 28 млн га – земельні паї. У державній та комунальній власності залишається понад 10 млн га.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду