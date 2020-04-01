Кожен медик Тернополя, який лікує хворих на COVID-19, отримає доплату 10 тисяч грн. щомісяця

КОЖЕН МЕДИК ТЕРНОПОЛЯ, ЯКИЙ ЛІКУЄ ХВОРИХ НА COVID-19, ОТРИМАЄ ДОПЛАТУ 10 000 ГРИВЕНЬ ЩОМІСЯЦЯ. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Доплати у розмірі 10 000 тисяч гривень отримають лікарі, медсестри і молодші медичні сестри у лікарні швидкої медичної допомоги, третій міській лікарні, міській дитячій лікарні, працівники медуніверситету, які лікують хворих на COVID-19 у міських медзакладах.

Гроші на доплати медикам виділили з міського бюджету Тернопільської громади.



