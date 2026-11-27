У Тернополі 27 листопада протягом дня прогнозують снігопад та ожеледицю. Температура повітря становитиме 1–3° морозу. Комунальні служби розпочали підготовку до негоди ще напередодні ввечері.

Як повідомили у міській раді, із 21:00 26 листопада спецтехніка превентивно посипала дороги, щоб запобігти утворенню ожеледиці. Близько 04:00, із початком снігопаду, машини виїхали очищати дороги й тротуари та повторно обробляти їх протиожеледними матеріалами.

У ніч із 26 на 27 листопада до робіт залучили 18 одиниць спецтехніки. Чотирнадцять машин ТзОВ «Техно-Буд-Центр» працювали в центральній частині міста, мікрорайоні «Новий Світ», на масивах «Сонячний» і «Східний», у Промисловому районі, районі Старого Парку, на об’їзній дорозі та в селах громади.

Ще чотири одиниці техніки ТМШРБ «Міськшляхрембуд» прибирали та посипали дороги й тротуари на масиві «Дружба». Вранці 27 листопада роботи з очищення тротуарів продовжили двірники та комунальна техніка.

У міській раді нагадують, що за прибирання дворів і міжбудинкових проїздів відповідають підприємства, які обслуговують житловий фонд, та ОСББ. Прилеглі території біля магазинів, закладів харчування, офісів та установ мають прибирати відповідні суб’єкти господарювання.

Якщо мешканці помітили неналежне прибирання снігу, вони можуть надіслати фото із зазначенням адреси на Viber управління муніципальної інспекції: 067 447 32 78. Інтерактивна карта відповідальності за зимове прибирання міста доступна онлайн.

Водіїв просять не залишати автомобілі на узбіччях, щоб не перешкоджати роботі комунальної техніки.