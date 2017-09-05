У Тернополі спіймали водія, який вчинив ДТП та втік

4 вересня, на планшет патрульним прийшло орієнтування на транспортний засіб марки Opel Astra, який причетний до ДТП.

Патрулюючи свій квадрат, інспектори помітили вказаний автомобіль на вулиці Чумацькій.

«Під час спілкування громадянин стверджував, що за кермом був його товариш, а не він, – розповідає інспектор патрульної поліції Михайло, – хоча в нас було підтвердження на автомобільному відеореєстраторі».

Водій був з явними ознаками алкогольного сп’яніння, але від освідування відмовився в категоричній формі.

На 39-річного чоловіка патрульні скали три протоколи – за вчинення ДТП, з’їзд з місця ДТП, керування напідпитку, а ще винесли постанову за керування без посвідчення водія